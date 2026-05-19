В адміністрації Трампа заговорили про можливий удар по Кубі, - Politico

Президент США Дональд Трамп дедалі серйозніше розглядає можливість застосування військової сили проти Куби після того, як економічний і дипломатичний тиск не приніс очікуваного результату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.
За даними джерел, кілька місяців тому в адміністрації США робили ставку переважно на санкції та економічний тиск, однак зараз настрій змінився.
У Білому домі вважають, що обмеження, включно зі спробами позбавити Кубу поставок палива, не змусили владу в Гавані погодитися на масштабні реформи.
Співрозмовники видання стверджують, що після ускладнення ситуації навколо Ірану та відсутності реакції з боку Куби військовий варіант почали сприймати значно серйозніше.
Одне з джерел зазначило, що раніше розрахунок будувався на тому, що посилення санкцій і демонстрація сили США в інших регіонах змусять кубинське керівництво піти на поступки. Однак цього не сталося.
Як повідомляє Politico, Південне командування США останніми тижнями почало розробляти можливі сценарії військових дій.
Йдеться про різні варіанти - від обмеженого авіаудару до масштабної операції.
Водночас співрозмовники підкреслюють, що остаточного рішення поки що не ухвалено. У Білому домі заявляють, що завдання Пентагону полягає в підготовці різних сценаріїв для президента.
Окремо наголошується, що участь кубинських емігрантів у подібних діях практично не розглядається.
Держсекретар США Марко Рубіо останніми тижнями значно посилив заяви на адресу Гавани.
Він дедалі частіше говорить не тільки про економічні зміни, а й про необхідність зміни нинішнього керівництва Куби.
На тлі цього у ЗМІ з'явилися повідомлення про можливі звинувачення проти Рауля Кастро, а також дані про зростання розвідувальної активності США біля острова.
Президент Куби Мігель Діас-Канель уже заявив, що можлива агресія з боку США може призвести до кровопролиття і непередбачуваних наслідків.
Нагадуємо, що раніше стало відомо про несподіваний візит американської делегації до Гавани, яку очолив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Під час поїздки представники США провели переговори з чиновниками кубинського Міністерства внутрішніх справ.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп під час виступу перед учасниками клубу Forum у Вест-Палм-Біч заявив, що Вашингтон має намір встановити контроль над Кубою "майже негайно".