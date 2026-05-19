В администрации Трампа заговорили о возможном ударе по Кубе, - Politico

Президент США Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возможность применения военной силы против Кубы после того, как экономическое и дипломатическое давление не принесло ожидаемого результата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.
По данным источников, несколько месяцев назад в администрации США делали ставку преимущественно на санкции и экономическое давление, однако сейчас настроение изменилось.
В Белом доме считают, что ограничения, включая попытки лишить Кубу поставок топлива, не заставили власти в Гаване согласиться на масштабные реформы.
Собеседники издания утверждают, что после осложнения ситуации вокруг Ирана и отсутствия реакции со стороны Кубы военный вариант начали воспринимать значительно серьезнее.
Один из источников отметил, что ранее расчет строился на том, что усиление санкций и демонстрация силы США в других регионах заставят кубинское руководство пойти на уступки. Однако этого не произошло.
Как сообщает Politico, Южное командование США в последние недели начало разрабатывать возможные сценарии военных действий.
Речь идет о разных вариантах — от ограниченного авиаудара до масштабной операции.
При этом собеседники подчеркивают, что окончательное решение пока не принято. В Белом доме заявляют, что задача Пентагона заключается в подготовке различных сценариев для президента.
Отдельно отмечается, что участие кубинских эмигрантов в подобных действиях практически не рассматривается.
Госсекретарь США Марко Рубио в последние недели значительно усилил заявления в адрес Гаваны.
Он все чаще говорит не только об экономических изменениях, но и о необходимости смены нынешнего руководства Кубы.
На фоне этого в СМИ появились сообщения о возможных обвинениях против Рауля Кастро, а также данные о росте разведывательной активности США возле острова.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже заявил, что возможная агрессия со стороны США может привести к кровопролитию и непредсказуемым последствиям.
Напоминаем, что ранее стало известно о неожиданном визите американской делегации в Гавану, которую возглавил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Во время поездки представители США провели переговоры с чиновниками кубинского Министерства внутренних дел.
Отметим, что президент США Дональд Трамп во время выступления перед участниками клуба Forum в Вест-Палм-Бич заявил, что Вашингтон намерен установить контроль над Кубой "почти немедленно".