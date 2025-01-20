В адміністрації Трампа планують негайну та жорстку висилку мігрантів зі США

У неділю радник розповів про деякі негайні заходи, які адміністрація може вжити у зв'язку з імміграцією.

Волтц детально виклав кілька кроків, які зробить адміністрація, зокрема "набагато більш агресивні дії" з боку імміграційної служби.

За його словами, по-перше, прикордонний патруль буде вчиняти "набагато агресивніші дії з перекриття нашого кордону".

По-друге, зазначив Волтц, "ми швидко повертаємося до політики "Залишатися в Мексиці". Так він окреслив практику США, що вимагає від шукачів притулку залишатися в Мексиці, доки вони очікують на розгляд своєї заяви.

По-третє, за словами радника, "ви побачите, що деякі з наших ключових партнерів активізуються в питанні депортації та повернення деяких із цих людей назад".

"І четверте: Том Хоман (начальник прикордонної служби. - ред.) насправді, безумовно, збирається вживати набагато більш агресивних заходів щодо імміграційної служби. Наші мери міст благають про це. Президент агітував за це. Ми почнемо з найгірших злочинців, щоб прибрати їх з наших міст", - сказав Волтц.