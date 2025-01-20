В адміністрації Трампа планують негайну та жорстку висилку мігрантів зі США

Адміністрація новообраного президента Дональда Трампа готова першої ж хвилини після інавгурації розпочати висилку іммігрантів зі Сполучених Штатів. Заплановані рішучі дії з боку імміграційної служби.
Про це заявив новий радник з питань національної безпеки Трампа Майк Волтц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У неділю радник розповів про деякі негайні заходи, які адміністрація може вжити у зв'язку з імміграцією.
Волтц детально виклав кілька кроків, які зробить адміністрація, зокрема "набагато більш агресивні дії" з боку імміграційної служби.
За його словами, по-перше, прикордонний патруль буде вчиняти "набагато агресивніші дії з перекриття нашого кордону".
По-друге, зазначив Волтц, "ми швидко повертаємося до політики "Залишатися в Мексиці". Так він окреслив практику США, що вимагає від шукачів притулку залишатися в Мексиці, доки вони очікують на розгляд своєї заяви.
По-третє, за словами радника, "ви побачите, що деякі з наших ключових партнерів активізуються в питанні депортації та повернення деяких із цих людей назад".
"І четверте: Том Хоман (начальник прикордонної служби. - ред.) насправді, безумовно, збирається вживати набагато більш агресивних заходів щодо імміграційної служби. Наші мери міст благають про це. Президент агітував за це. Ми почнемо з найгірших злочинців, щоб прибрати їх з наших міст", - сказав Волтц.
У понеділок, 20 січня, в США відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.
Впродовж першого тижня глава держави має намір підписати рекордну кількість указів, зокрема, щодо імміграції.
Імміграція є центральною темою політичної ідентичності Трампа, і його команда завершує підготовку агресивного плану дій виконавчої влади, який буде оприлюднений лише через кілька годин після того, як новообраний президент складе присягу.
Адміністрація Трампа вже завершує роботу над пакетом указів з питань імміграції. Цей пакет заходів означає кардинальну зміну імміграційної політики, яка вплине на іммігрантів, що вже проживають у США, і на мігрантів, які шукають притулку на кордоні США і Мексики.
За даними ЗМІ, міграційна служба та поліція запланували масштабну операцію з припинення діяльності іммігрантів у країні.
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