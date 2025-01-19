У США посилять арешти нелегальних іммігрантів після інавгурації Трампа, - ЗМІ

Співробітники імміграційної та митної поліції США планують масштабну операцію з припинення діяльності іммігрантів у країні. Посилення арештів почнеться після інавгурації Дональда Трампа.

За словами джерела NBC, таких атак зазнають кілька місць по всьому Чикаго (де більше нелегальних іммігрантів). CBS підтверджує, що служби США націляться на Чикаго, водночас вказує, що заарештовувати будуть і в інших регіонах.

Згідно з документом, очікується, що операція розпочнеться вже у вівторок і завершиться до понеділка 27 січня. Однак дати можуть змінитися.

За словами одного з чиновників, представники федеральної імміграційної служби проведуть перевірку більш ніж 300 осіб, які вчинили тяжкі та жорстокі злочини. Це стане першою спробою адміністрації Трампа виконати обіцянку про масштабні депортації.

"Імміграційна та митна служба США заарештовує лише частину своїх цілей у таких операціях, хоча очікується, що Трамп закине ширшу мережу, ніж президент Джо Байден, чия увага до затримання людей далеко від кордону здебільшого обмежувалась тими, хто мав серйозні кримінальні історії та загрози національній безпеці", - пише AP.

Помічники Трампа заявили, що будуть заарештовувати й інших, наприклад, подружжя або сусідів по кімнаті, які не є цілями, але опинилися в країні нелегально.

Також згідно з документом, пише NBC, інструктаж для агентів, які планують узяти участь в операції під назвою "Операція Safeguard", був запланований на п'ятницю вдень у Чикаго. У ньому також ідеться, що в операції будуть задіяні агенти, яким було запропоновано добровільно взяти участь, і що добровільно погодилося більше агентів, ніж було потрібно.