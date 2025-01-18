Трамп у перші години правління почне політику щодо депортації мігрантів, - CNN

Компанія Дональда Трампа завершує роботу над пакетом жорстких указів з питань імміграції. Очікується, що їх буде опубліковано лише за кілька годин після того, як обраний президент США вступить на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами двох джерел, пакет заходів являє собою кардинальну зміну імміграційної політики. Він торкнеться іммігрантів, які вже перебувають у Сполучених Штатах, і мігрантів, які шукають притулок на кордоні США і Мексики. Це, своєю чергою, покладе початок репресіям у сфері імміграції, які матимуть наслідки для людей по всій країні.

План включає в себе:

перевірки імміграційної та митної служб США у великих мегаполісах;

відправку додаткових ресурсів Пентагону на південний кордон США;

введення додаткових обмежень на в'їзд до Сполучених Штатів;

скасування політики епохи Байдена.

"Ви побачите літаки для висилки, повідомлення про арешти, дії ICE в юрисдикціях-притулках. У міру наближення 30 днів і перших 100 днів ви побачите послідовний барабанний бій", - сказало одне джерело CNN, маючи на увазі плани нової адміністрації щодо депортації.

Також співрозмовники стверджують, що команда Трампа, принаймні на початковому етапі, зосередиться на нелегальних іммігрантах із кримінальним минулим, які підлягають депортації у великих мегаполісах, таких як Вашингтон, округ Колумбія, Денвер і Чикаго. Але інші іммігранти, які будуть виявлені під час цих операцій, також можуть бути взяті під варту.

Основними гравцями за ключовим пунктом порядку денного Трампа є:

губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем, який буде номінований у п'ятницю на посаду міністра внутрішньої безпеки;

Том Гоман - майбутній глава прикордонної служби;

Стівен Міллер - майбутній заступник штабу з політики і радник із внутрішньої безпеки.

CNN резюмуючи пише, що Трамп успадкує відносно спокійний південний кордон США, але його команда готується до дій з посилення безпеки кордонів і реалізації політики, яка радикально змінить імміграційну систему Сполучених Штатів.