В администрации Трампа планируют немедленную и жесткую высылку мигрантов из США

В воскресенье советник рассказал о некоторых немедленных мерах, которые администрация может принять в связи с иммиграцией.

Уолтц подробно изложил несколько шагов, которые предпримет администрация, в частности "гораздо более агрессивные действия" со стороны иммиграционной службы.

По его словам, во-первых, пограничный патруль будет совершать "гораздо более агрессивные действия по перекрытию нашей границы".

Во-вторых, отметил Уолтц, "мы быстро возвращаемся к политике "Оставаться в Мексике". Так он очертил практику США, требующую от искателей убежища оставаться в Мексике, пока они ожидают рассмотрения своего заявления.

В-третьих, по словам советника, "вы увидите, что некоторые из наших ключевых партнеров активизируются в вопросе депортации и возвращения некоторых из этих людей обратно".

"И четвертое: Том Хоман (начальник пограничной службы. - ред.) на самом деле, безусловно, собирается принимать гораздо более агрессивные меры в отношении иммиграционной службы. Наши мэры городов умоляют об этом. Президент агитировал за это. Мы начнем с худших из худших преступников, чтобы убрать их из наших городов", - сказал Уолтц.