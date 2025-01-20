В администрации Трампа планируют немедленную и жесткую высылку мигрантов из США

Администрация новоизбранного президента Дональда Трампа готова в первую же минуту после инаугурации начать высылку иммигрантов из Соединенных Штатов. Запланированы решительные действия со стороны иммиграционной службы.
Об этом заявил новый советник по вопросам национальной безопасности Трампа Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В воскресенье советник рассказал о некоторых немедленных мерах, которые администрация может принять в связи с иммиграцией.
Уолтц подробно изложил несколько шагов, которые предпримет администрация, в частности "гораздо более агрессивные действия" со стороны иммиграционной службы.
По его словам, во-первых, пограничный патруль будет совершать "гораздо более агрессивные действия по перекрытию нашей границы".
Во-вторых, отметил Уолтц, "мы быстро возвращаемся к политике "Оставаться в Мексике". Так он очертил практику США, требующую от искателей убежища оставаться в Мексике, пока они ожидают рассмотрения своего заявления.
В-третьих, по словам советника, "вы увидите, что некоторые из наших ключевых партнеров активизируются в вопросе депортации и возвращения некоторых из этих людей обратно".
"И четвертое: Том Хоман (начальник пограничной службы. - ред.) на самом деле, безусловно, собирается принимать гораздо более агрессивные меры в отношении иммиграционной службы. Наши мэры городов умоляют об этом. Президент агитировал за это. Мы начнем с худших из худших преступников, чтобы убрать их из наших городов", - сказал Уолтц.
В понедельник, 20 января, в США состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.
В течение первой недели глава государства намерен подписать рекордное количество указов, в частности, по иммиграции.
Иммиграция является центральной темой политической идентичности Трампа, и его команда завершает подготовку агрессивного плана действий исполнительной власти, который будет обнародован лишь через несколько часов после того, как новоизбранный президент примет присягу.
Администрация Трампа уже завершает работу над пакетом указов по вопросам иммиграции. Этот пакет мер означает кардинальное изменение иммиграционной политики, которое повлияет на иммигрантов, уже проживающих в США, и на мигрантов, ищущих убежища на границе США и Мексики.
По данным СМИ, миграционная служба и полиция запланировали масштабную операцию по пресечению деятельности иммигрантов в стране.
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