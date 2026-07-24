В Адміністрації портів зробили заяву про роботу морського коридору під ударами РФ

Нагадаємо, у результаті атаки 19 липня на судно Golden Leo, яке виходило з порту Одеси, загинули четверо індійців. Ще один перебуває у лікарні в критичному стані.

Окупанти 20 липня били по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Корабель виходив з українського порту після завантаження кукурудзою. Загинули 10 моряків.