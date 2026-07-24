В Администрации портов сделали заявление о работе морского коридора под ударами РФ

Работа Украинского морского коридора

Безопасная ситуация в Черном море остается сложной из-за системных российских атак на гражданскую портовую инфраструктуру и торговые суда, отметили в АМПУ.

"Это влияет на решение отдельных судовладельцев по заходу судов в украинские порты", - уточнили в Администрации.

В то же время Украина не вводила никаких ограничений на работу Украинского морского коридора. Он продолжает функционировать, а морские порты - обеспечивают обработку грузов, заверили в АМПУ

Что необходимо для стабилизации ситуации

Ключевыми предпосылками для улучшения ситуации являются усиление защиты от российских воздушных атак:

портовой инфраструктуры,

гражданского судоходства.

Именно фактор безопасности сегодня определяет решение судовладельцев относительно выполнения рейсов, отметили чиновники.

"Со своей стороны ГП "АМПУ" обеспечивает бесперебойную работу портов, оперативное восстановление поврежденной инфраструктуры", - заверили в АМПУ.

Также АМПУ совместно с Министерством по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, ВМС ВСУ и Силами обороны Украины принимает все необходимые меры для поддержания функционирования Украинского морского коридора.