Адміністрація Трампа запровадить нові глобальні мита проти 60 країн світу

Як пишуть ЗМІ, адміністрація Трампа запровадить мита у розмірі 10% та 12,5% на товари з 60 країн, включаючи Європейський Союз. Нові заходи запроваджуються через звинувачення у недостатньому дотриманні заборон на примусову працю.

Згідно з публікацією Reuters, цей крок є останньою спробою Білого дому відновити передвиборчу концепцію президента США Дональда Трампа про запровадження глобальних тарифів після того, як у лютому Верховний суд США скасував "взаємні" мита від 10% до 50%, які Трамп запровадив у 2025 році.

У відповідь на це рішення президент США запровадив тимчасовий тариф у розмірі 10% на 150 днів, термін якого закінчується о 00:01 (по Києву о 07:01).

У свою чергу нові тарифи, про які було сказано вище, набудуть чинності відразу ж у той момент, як закінчиться термін попередніх. Проте товари, які перебувають у дорозі, будуть звільнені від мит до 00:01 за східним часом 28 липня.

Згідно з повідомленням у Федеральному реєстрі, мита на товари з ЄС та Тайваню будуть у розмірі не менше 10%, а на продукцію з Японії, Швейцарії та Південної Кореї - не менше 12,5%. Цей рівень відповідає торговим угодам, які країни уклали із США.

На продукцію десятків інших країн поширюватиметься мито у розмірі 12,5%. Винятком будуть лише Мексика, Британія, Канада та Індія, де, як вважається, запровадили обмеження використання примусової праці. Тому ці країни також обкладатимуться 10% митом.