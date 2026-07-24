Администрация Трампа введет новые глобальные пошлины против 60 стран мира

Как пишут СМИ, администрация Трампа введет пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран, включая Европейский союз. Новые меры вводятся из-за обвинений в недостаточном соблюдении запретов на принудительный труд.

Согласно публикации Reuters, этот шаг является последней попыткой Белого дома восстановить предвыборную концепцию президента США Дональда Трампа о введении глобальных тарифов после того, как в феврале Верховный суд США отменил "взаимные" пошлины от 10% до 50%, которые Трамп ввел в 2025 году.

В ответ на это решение президент США ввел временный тариф в размере 10% на 150 дней, срок которого истекает сегодня в 00:01 (по Киеву в 07:01).

В свою очередь новые тарифы, о которых было сказано выше, вступят в силу сразу же тот момент, как истечет срок предыдущих. Однако товары, которые находятся в пути, будут освобождены от пошлин до 00:01 по восточному времени 28 июля.

Согласно уведомлению в Федеральном реестре, пошлины на товары из ЕС и Тайваня будут в размере не менее 10%, а на продукцию из Японии, Швейцарии и Южной Кореи - не менее 12,5%. Этот уровень соответствует торговых сделкам, которые страны заключили с США.

На продукцию десятков других стран будет распространяться пошлина в размере 12,5%. Исключением будут лишь Мексика, Британия, Канада и Индия, где, как считается, ввели ограничения на использование принудительного труда. Поэтому эти страны тоже будут облагаться 10% пошлиной.