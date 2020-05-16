Администрация Трампа собирается частично восстановить финансирование ВОЗ, - Fox News

Напомним, ранее Трамп пообещал в ближайшее время решить вопрос о финансировании ВОЗ. Он проинформировал, что США выделяли организации по 500 миллионов долларов в год, а также назвал ВОЗ "марионеткой Китая".

Заявления о прекращении финансирования начали появляться еще в середине апреля. Тогда американский президент заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По словам Трампа, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг заявила, что Китай выделит 30 млн долларов ВОЗ.

При этом в самой ВОЗ заявили, что надеются на возобновление финансирования со стороны США.