Адміністрація Трампа збирається частково відновити фінансування ВООЗ, - Fox News

Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв найближчим часом вирішити питання про фінансування ВООЗ. Він поінформував, що США виділяли організації по 500 мільйонів доларів в рік, а також назвав ВООЗ "маріонеткою Китаю".

Заяви про припинення фінансування почали з'являтися ще в середині квітня. Тоді американський президент заявив, що припиняє фінансування ВООЗ, так як організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. За словами Трампа, ВООЗ втратила величезну кількість часу, а також прикривала спалаху коронавіруса в Китаї.

Після цього офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунинг заявила, що Китай виділить 30 млн доларів ВООЗ.

При цьому в самій ВООЗ заявили, що сподіваються на відновлення фінансування з боку США.