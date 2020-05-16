ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Администрация Трампа собирается частично восстановить финансирование ВОЗ, - Fox News

Новости » В мире     16.05.2020 - 08:45
Администрация Трампа собирается частично восстановить финансирование ВОЗ, - Fox News
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Reuters)

Ранее в США объявили о полном прекращении финансирования ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа собирается восстановить частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения. США ранее были наибольшим донором ВОЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Fox News, которое опубликовало черновик письма.

Так, в Белом доме "согласятся выплатить ВОЗ то, что Китай платит в виде начисленных взносов", говорится в письме.

Напомним, ранее Трамп пообещал в ближайшее время решить вопрос о финансировании ВОЗ. Он проинформировал, что США выделяли организации по 500 миллионов долларов в год, а также назвал ВОЗ "марионеткой Китая".

Заявления о прекращении финансирования начали появляться еще в середине апреля. Тогда американский президент заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По словам Трампа, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг заявила, что Китай выделит 30 млн долларов ВОЗ.

При этом в самой ВОЗ заявили, что надеются на возобновление финансирования со стороны США.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВОЗДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь