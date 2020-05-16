Адміністрація Трампа збирається частково відновити фінансування ВООЗ, - Fox News

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Reuters)

Раніше США оголосили про повне припинення фінансування ВООЗ

Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається відновити часткове фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. США раніше були найбільшим донором ВООЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Fox News, яке опублікувало чернетку листа.

Так, в Білому домі "погодяться виплатити ВООЗ те, що Китай платить у вигляді нарахованих внесків", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв найближчим часом вирішити питання про фінансування ВООЗ. Він поінформував, що США виділяли організації по 500 мільйонів доларів в рік, а також назвав ВООЗ "маріонеткою Китаю".

Заяви про припинення фінансування почали з'являтися ще в середині квітня. Тоді американський президент заявив, що припиняє фінансування ВООЗ, так як організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. За словами Трампа, ВООЗ втратила величезну кількість часу, а також прикривала спалаху коронавіруса в Китаї.

Після цього офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунинг заявила, що Китай виділить 30 млн доларів ВООЗ.

При цьому в самій ВООЗ заявили, що сподіваються на відновлення фінансування з боку США.

Автор: Майксим Зайченко