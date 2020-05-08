ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп в ближайшее время решит вопрос о финансировании ВОЗ

Новости » Политика     08.05.2020 - 16:59
Трамп в ближайшее время решит вопрос о финансировании ВОЗ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США ежегодно выделяют 500 млн долларов ВОЗ

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время решат, будут ли продолжать финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, на данный момент США приостановили финансирование ВОЗ, однако в ближайшее время будет сообщено окончательное решение в данном вопросе.

"Как вы знаете, мы платим им почти 500 млн долларов в год. Скоро я сделаю заявление на этот счет. Я приму решение очень скоро", - сообщил Трамп.

Также президент США заявил, что ВОЗ стала "марионеткой Китая".

Напомним, в середине апреля президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской народной республики Хуа Чунинг заявила, что Китай выделит 30 млн долларов ВОЗ.

При этом в самой ВОЗ заявили, что надеются на возобновление финансирования со стороны США.

Теги Новости Украины ВОЗфинансыДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь