Адміністрація Трампа не прагне економічної ізоляції Росії: Венс назвав причину

"Президент (США – ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися", - заявив Венс.

Віце-президент США також наголосив, що Трамп готовий до економічних угод, вигідних США, враховуючи багаті ресурси Росії — нафту, газ та мінерали. Венс зазначив, що мирне врегулювання дозволить розвивати продуктивні економічні відносини з Росією та Україною, що стане гарантією довгострокового миру у Східній Європі.

"Якби у нас були найкращі економічні відносини у Східній Європі, це могло б стати найкращою гарантією довгострокового миру, бо коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не захочеш руйнувати це буквально, починаючи нову війну. Давайте створимо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру", - додав Венс.