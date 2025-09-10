Администрация Трампа не стремится к экономической изоляции России: Вэнс назвал причину

"Президент (США - ред.) очень открыт как с европейцами, так и с россиянами, что он не видит причин экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта. Он хочет, чтобы убийства прекратились", - заявил Вэнс.

Вице-президент США также отметил, что Трамп готов к экономическим соглашениям, выгодным США, учитывая богатые ресурсы России - нефть, газ и минералы. Вэнс отметил, что мирное урегулирование позволит развивать продуктивные экономические отношения с Россией и Украиной, что станет гарантией долгосрочного мира в Восточной Европе.

"Если бы у нас были лучшие экономические отношения в Восточной Европе, это могло бы стать лучшей гарантией долгосрочного мира, потому что когда у тебя хорошие экономические отношения с людьми, ты не захочешь разрушать это буквально, начиная новую войну. Давайте создадим экономическое сотрудничество между РФ, Украиной и США и подготовим почву для долгосрочного, прочного мира", - добавил Вэнс.