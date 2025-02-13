Адміністрація Трампа починає другий етап скорочення федеральних службовців

У вівторок, 11 лютого, президент Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким керівникам федеральних агентств наказано розпочати підготовку до масштабних звільнень, відомих як "скорочення штатів" (reductions in force, RIF). Агентства будуть співпрацювати з Департаментом ефективності уряду (DOGE) під керівництвом Ілона Маска над виконанням мандату про реформування діяльності федерального уряду.

Указ під назвою "Реалізація президентської ініціативи з оптимізації робочої сили "Департаменту ефективності уряду" суворо обмежує можливості федеральних відомств наймати більше співробітників, а також зобов'язує керівників відомств тісно координувати з представниками DOGE майбутні плани щодо найму на роботу.

Після скасування запровадженого Трампом заморожування найму, відомствам буде дозволено замінювати лише одного з кожних чотирьох працівників, які звільняються, а найм буде обмежуватися сферами з найбільшою потребою у кадрах.

Крім того, відомства не зможуть заповнювати вакансії на кар'єрні посади, які, на думку керівників команди Департаменту ефективності, повинні залишатися відкритими, якщо тільки керівник відомства не вирішить, що вони повинні бути заповнені. Керівники DOGE у кожному відомстві щомісяця подаватимуть у Департамент звіт про взяття на роботу.

Крім того, указ передбачає пріоритетність скорочень серед федеральних відомств, які Трамп намітив у перші тижні свого перебування на посаді, включаючи ініціативи всіх департаментів щодо різноманітності, рівності та інклюзивності, а також зусилля відомств або операції, які його адміністрація призупиняє або закриває.

Згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому, відомства переглянуть, які підрозділи - або цілі агентства - "можуть бути ліквідовані або об'єднані, оскільки їхні функції не передбачені законом",

В указі уточнюється, що скорочення не стосуватимуться громадської безпеки, імміграційної служби та правоохоронних органів.