Адміністрація Трампа починає другий етап скорочення федеральних службовців

У Сполучених Штатах стартує другий етап реформування федерального уряду адміністрацією президента Дональда Трампа. Він передбачає подальше скорочення кількості федеральних державних службовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У вівторок, 11 лютого, президент Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким керівникам федеральних агентств наказано розпочати підготовку до масштабних звільнень, відомих як "скорочення штатів" (reductions in force, RIF). Агентства будуть співпрацювати з Департаментом ефективності уряду (DOGE) під керівництвом Ілона Маска над виконанням мандату про реформування діяльності федерального уряду.
Указ під назвою "Реалізація президентської ініціативи з оптимізації робочої сили "Департаменту ефективності уряду" суворо обмежує можливості федеральних відомств наймати більше співробітників, а також зобов'язує керівників відомств тісно координувати з представниками DOGE майбутні плани щодо найму на роботу.
Після скасування запровадженого Трампом заморожування найму, відомствам буде дозволено замінювати лише одного з кожних чотирьох працівників, які звільняються, а найм буде обмежуватися сферами з найбільшою потребою у кадрах.
Крім того, відомства не зможуть заповнювати вакансії на кар'єрні посади, які, на думку керівників команди Департаменту ефективності, повинні залишатися відкритими, якщо тільки керівник відомства не вирішить, що вони повинні бути заповнені. Керівники DOGE у кожному відомстві щомісяця подаватимуть у Департамент звіт про взяття на роботу.
Крім того, указ передбачає пріоритетність скорочень серед федеральних відомств, які Трамп намітив у перші тижні свого перебування на посаді, включаючи ініціативи всіх департаментів щодо різноманітності, рівності та інклюзивності, а також зусилля відомств або операції, які його адміністрація призупиняє або закриває.
Згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому, відомства переглянуть, які підрозділи - або цілі агентства - "можуть бути ліквідовані або об'єднані, оскільки їхні функції не передбачені законом",
В указі уточнюється, що скорочення не стосуватимуться громадської безпеки, імміграційної служби та правоохоронних органів.
У CNN зазначають, що 2,4 мільйони федеральних чиновників уже була вражені швидкою та багатосторонньою атакою Трампа, що змусило багатьох з них побоюватися за своє майбутнє на державній службі.
Раніше президент вдався до ліквідації певних ініціатив та відомств і відсторонення їхніх співробітників. Натомість представники Маска заполонили всі федеральні відомства й отримали доступ до їхніх внутрішніх систем.
Повідомлення про скорочення службовців було очікуваним. Минулого тижня адміністрація Трампа анонсувала масові звільнення федеральних службовців, які не прийняли пропозицію відкладеної відставки, що була призупинена федеральним суддею.
Понад 65 тисяч працівників прийняли цю пропозицію, хоча це все ще не відповідає меті Білого дому, яка передбачає звільнення від 5% до 10% працівників.
За останні три тижні Трамп розпорядився відправити в оплачувану адміністративну відпустку працівників усіх федеральних відомств, що займаються питаннями різноманітності, рівності, інклюзії та доступності.
Президент також вирішив ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Однак федеральний суддя тимчасово заблокував цей план.
У неділю співробітникам Бюро фінансового захисту споживачів повідомили, що штаб-квартира агентства у Вашингтоні, округ Колумбія, буде закрита цього тижня і що вони повинні працювати віддалено.
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