Администрация Трампа начинает второй этап сокращения федеральных служащих

Во вторник, 11 февраля, президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому руководителям федеральных агентств приказано начать подготовку к масштабным увольнениям, известным как "сокращения штатов" (reductions in force, RIF). Агентства будут сотрудничать с Департаментом эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска над выполнением мандата о реформировании деятельности федерального правительства.

Указ под названием "Реализация президентской инициативы по оптимизации рабочей силы "Департамента эффективности правительства" строго ограничивает возможности федеральных ведомств нанимать больше сотрудников, а также обязывает руководителей ведомств тесно координировать с представителями DOGE будущие планы по найму на работу.

После отмены введенной Трампом заморозки найма, ведомствам будет разрешено заменять только одного из каждых четырех работников, которые увольняются, а найм будет ограничиваться сферами с наибольшей потребностью в кадрах.

Кроме того, ведомства не смогут заполнять вакансии на карьерные должности, которые, по мнению руководителей команды Департамента эффективности, должны оставаться открытыми, если только руководитель ведомства не решит, что они должны быть заполнены. Руководители DOGE в каждом ведомстве ежемесячно будут подавать в Департамент отчет о найме на работу.

Кроме того, указ предусматривает приоритетность сокращений среди федеральных ведомств, которые Трамп наметил в первые недели своего пребывания в должности, включая инициативы всех департаментов по разнообразию, равенству и инклюзивности, а также усилия ведомств или операции, которые его администрация приостанавливает или закрывает.

Согласно информационному бюллетеню Белого дома, ведомства пересмотрят, какие подразделения - или целые агентства - "могут быть ликвидированы или объединены, поскольку их функции не предусмотрены законом",

В указе уточняется, что сокращения не будут касаться общественной безопасности, иммиграционной службы и правоохранительных органов.