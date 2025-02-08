Трампу тимчасово заборонили відправити у відпустку щонайменше 2200 співробітників USAID
Федеральний суддя наказав адміністрації Трампа припинити плани щодо відправлення в адміністративну відпустку щонайменше 2200 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Заборона є тимчасовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Окружний суддя США Карл Ніколс оголосив про тимчасовий заборонний наказ за кілька годин до того, як агентство, що перебуває у важкій ситуації, було готове відправити тисячі співробітників у безстрокову відпустку або звільнити їх.
"Вони не повинні відправляти цих 2200 осіб в адміністративну відпустку сьогодні ввечері", - заявив Ніколс.
CNN уточнює, що 2200 співробітників - це прямі найманці USAID. Ще 500 прямих співробітників агентства вже були відсторонені. Ніколс сказав, що його наказ не поширюватиметься на них.
Наказ, який суддя назвав "обмеженим", також зупиняє "прискорену висилку людей з країни", що проводиться адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Рішення Ніколса, яке він планує викласти в майбутній письмовій постанові, найімовірніше, залишиться чинним, доки суддя розглядає питання про те, чи слід винести триваліші заходи з блокування зусиль адміністрації в рамках позову, поданого в четвер двома профспілковими групами, що представляють співробітників USAID.
Також зазначимо, що Карл Ніколс був призначений федеральним окружним суддею США по округу Колумбія 2019 року. Його кандидатуру запропонував безпосередньо тодішній і нині чинний президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, CNN учора повідомляло, що адміністрація Трампа планувала залишити в USAID менше ніж 300 співробітників. Решту співробітників, прийнятих на роботу безпосередньо, агентство планувало відправити у відпустку з опівночі п'ятниці.
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