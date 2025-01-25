Команда Трампа скорочує програму рівноправ'я пригнічених соцгруп у США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Видання зазначає, що таке рішення вказане у службовій записці Управління кадрового менеджменту США.

Розпочата у понеділок, 20 січня, чистка Білого дому від програм і працівників, які займаються питаннями різноманітності, рівності, інклюзивності та доступності (Diversity, equity, and inclusion, DEI), відбувається з блискавичною швидкістю.

"Кожне агентство, департамент або голова комісії повинні вжити заходів для ліквідації, в максимальному обсязі, дозволеному законом, усіх офісів та посад DEI, DEIA та "екологічного правосуддя" впродовж шістдесяти днів", - йдеться у меморандумі.

Видання зазначає, що меморандум доповнює директиву, надіслану раніше цього тижня, в якій відомствам пропонувалося подати письмові плани "скорочення чисельності", тобто звільнення, не пізніше 31 січня.

Однак у новій записці йдеться про те, що відомства мають почати видавати ці повідомлення про скорочення вже зараз.

Оплачувальна відпустка і доноси

Водночас, зазначає Axios, незрозуміло скільки співробітників DEI є у федеральному уряді, в якому працюють мільйони працівників. У багатьох випадках просто звільнити працівників неможливо, адже для цього слід використовувати різні процедури.

Оприлюднений у п'ятницю ввечері меморандум адміністрації Трампа, слідує за директивою, виданою раніше цього тижня. Вона наказувала керівникам департаментів і агентств закрити офіси DEI - деякі з яких мають завдання вирішувати питання доступності для людей з інвалідністю.

Відомствам було наказано відправити персонал в оплачувану відпустку, а також закрити усі веб-сайти DEI, соціальні акаунти і "зовнішні засоби масової інформації". Їм також було наказано відкликати будь-які плани у сфері рівності та інклюзії, скасувати всі тренінги й контракти.

Директива містила шаблон електронного листа, який закликав державних службовців доносити на колег, що продовжують ці практики.

Чому скорочують програми й офіси DEI

Адміністрація президента Трампа вважає програми DEI дискримінаційними, адже вони надають перевагу людям на основі їхньої расової, етнічної чи гендерної ідентичності.

Шквал наказів щодо DEI створює атмосферу страху і тривоги як для працівників, яких відправили у відпустку, так і для інших федеральних службовців.

"Зрештою, ці нападки на DEIA є лише димовою завісою для звільнення державних службовців, підриву аполітичності державної служби та перетворення федерального уряду на армію слухняних людей, відданих лише президенту, а не Конституції", - йдеться у заяві Американської федерації державних службовців, яка є найбільшою профспілкою федеральних службовців.

Додамо, що заходи обмежень у федеральних відомствах відбуваються паралельно з початком відходу від цієї політики і в американських корпораціях. Так, у п'ятницю, 24 січня, про відмову від DEI повідомила компанія Target.

Натомість Costco і JPMorgan Chase, наразі захищають свою практику.

Видання Axios зазначає, що укази Трампа були спрямовані проти низку політик адміністрації Байдена, що прагнула застосовувати ширшу сітку при наймі на роботу. Такі зусилля, зокрема, збільшили частку федеральних службовців з інвалідністю.