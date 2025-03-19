Адміністрація Трампа оскаржить рішення суду про блокування ліквідації USAID

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує оскаржити рішення федерального судді, який на невизначений термін заблокував ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує CNN.
"Я гарантую вам, що ми будемо подавати апеляцію... У нас є нечесні судді, які руйнують нашу країну", - заявив Трамп в ефірі.
CNN нагадує, що федеральний суддя з окружного суду штату Мериленд постановив, що Департамент урядової етики (DOGE) більше не може розривати контракти, а також гранти USAID, а також звільняти працівників департаменту. У тому ж числі суддя заявив, що мільярдер Ілон Маск, який очолює DOGE, ймовірно, перевищив свої повноваження у виконавчій гілці влади.
DOGE був створений адміністрацією Трампа для оптимізації роботи федеральних агентств, а також скорочення державних витрат. У рамках своєї діяльності департамент ініціював закриття USAID. Вже на початку березня державний секретар США Марок Рубіо оголосив про закриття 83% програм USAID після перегляду витрат на іноземну допомогу.
Тим часом Reuters пише, що закриття програм може призвести до того, що Україна залишитися без ліків проти ВІЛ.
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