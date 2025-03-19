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Администрация Трампа обжалует решение суда о блокировании ликвидации USAID

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Администрация президента США Дональда Трампа планирует обжаловать решение федерального судьи, который на неопределенный срок заблокировал ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует CNN.

"Я гарантирую вам, что мы будем подавать апелляцию... У нас есть нечестные судьи, которые разрушают нашу страну", - заявил Трамп в эфире.

CNN напоминает, что федеральный судья из окружного суда штата Мэриленд постановил, что Департамент правительственной этики (DOGE) больше не может разрывать контракты, а также гранты USAID, а также увольнять работников департамента. В том же числе судья заявил, что миллиардер Илон Маск, возглавляющий DOGE, вероятно, превысил свои полномочия в исполнительной ветви власти.

 

DOGE и закрытие USAID

DOGE был создан администрацией Трампа для оптимизации работы федеральных агентств, а также сокращения государственных расходов. В рамках своей деятельности департамент инициировал закрытие USAID. Уже в начале марта государственный секретарь США Марок Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID после пересмотра расходов на иностранную помощь.

Между тем Reuters пишет, что закрытие программ может привести к тому, что Украина остаться без лекарств против ВИЧ.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампUSAID