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"Геноцид і конфіскація". Трамп пояснив, чому США бойкотують G20 у ПАР

Вашингтон, Субота 12 квітня 2025 14:13
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"Геноцид і конфіскація". Трамп пояснив, чому США бойкотують G20 у ПАР Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп звинуватив Південно-Африканську Республіку у "геноциді" та конфіскації землі. Через це США не будуть брати участь у зустрічах G20 у ПАР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в TruthSocial.

"Як можна було очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на дуже важливу зустріч G20, коли конфіскація землі та геноцид є основною темою розмови? Вони забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні родини. ЗМІ відмовляються повідомляти про це", - написав Трамп.

Він також наголосив, що Сполучені Штати призупинили всі внески до Південної Африки.

"Невже саме там ми хочемо проводити саміт G20? Я так не думаю!" - додав президент США.

Нагадаємо, що майбутній саміт лідерів G20 проходитиме з 21 по 22 листопада 2025 року. ПАР буде першою африканською державою, яку прийме лідерів країн групи "Двадцяти".

Трамп критикує політику ПАР

У січні 2025 року президент ПАР Сиріл Рамафоса підписав закон, згідно з яким уряд за певних обставин може відчужувати землю, натомість пропонуючи "нульову компенсацію". Як пояснювала влада ПАР, закон не дозволяє забирати землю довільним чином, і для цього потрібна згода власника.

США неодноразово критикували політику ПАР щодо землі, зміни клімату та сприяння розмаїття, рівності та інклюзії (DEI). У лютому держсекретар США Марко Рубіо бойкотував зустріч міністрів закордонних справ G20 у ПАР з цієї причини.

Варто додати, що питання власності на землю є політично важким у Південній Африці через історію колоніалізму та апартеїду, коли права чорношкірого населення на землю були обмежені.

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G20 Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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