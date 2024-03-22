Адміністрація Байдена вперше закликала до негайного припинення вогню в Секторі Газа, - ЗМІ

Декларація ЄС, ухвалена на саміті в Брюсселі у четвер, стала першою з жовтня щодо Близького Сходу. Проєкт резолюції США, який буде винесено на голосування в Раді безпеки ООН у п'ятницю, відображає термінову позицію Вашингтона. Це перший випадок, коли адміністрація Байдена висунула формулювання заклику до "негайного припинення вогню".

Очікується, що керівники ЦРУ та розвідки Моссада прибудуть до Катару в п’ятницю задля досягнення перемир’я для заручників між Ізраїлем і ХАМАС. Виступаючи в Єгипті, держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що ще залишається багато роботи, та він "вірить, що це можливо".

Декларація ЄС закликає ХАМАС до "беззастережного звільнення всіх заручників", проте не пов'язує свої вимоги із припиненням військових операцій Ізраїлю. У Брюсселі президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що всі 27 країн ЄС погодилися на "рішучу та єдину заяву щодо Близького Сходу", про заклик до "повного та безпечного гуманітарного доступу до Гази".

Блінкен охарактеризував проект резолюції США як заклик до "негайного припинення вогню, пов’язаного зі звільненням заручників".

"Після численних консультацій з Радою Безпеки ми внесемо цю резолюцію на голосування в п’ятницю зранку", — заявив речник місії США в ООН Нейт Еванс, зазначивши, що вона обговорювалася членами Ради впродовж кількох тижнів.