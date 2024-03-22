Администрация Байдена впервые призвала к немедленному прекращению огня в Секторе Газа, - СМИ

Декларация ЕС, принятая на саммите в Брюсселе в четверг, стала первой с октября по Ближнему Востоку. Проект резолюции США, который будет вынесен на голосование в Совбезе ООН в пятницу, отражает срочную позицию Вашингтона. Это первый случай, когда администрация Байдена выдвинула формулировку призыва к "немедленному прекращению огня".

Ожидается, что руководители ЦРУ и разведки Моссада прибудут в Катар в пятницу, чтобы достичь перемирия для заложников между Израилем и ХАМАС. Выступая в Египте, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что еще остается много работы, и он "верит, что это возможно".

Декларация ЕС призывает ХАМАС к "безоговорочному освобождению всех заложников", однако не увязывает свои требования с прекращением военных операций Израиля. В Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что все 27 стран ЕС согласились на "решительное и единственное заявление по Ближнему Востоку", о призыве к "полному и безопасному гуманитарному доступу к Газе".

Блинкен охарактеризовал проект резолюции США как призыв к "немедленному прекращению огня, связанному с освобождением заложников".

"После многочисленных консультаций с Советом Безопасности мы внесем эту резолюцию на голосование в пятницу утром", — заявил представитель миссии США в ООН Нейт Эванс, отметив, что она обсуждалась членами Совета в течение нескольких недель.