Администрация Байдена впервые призвала к немедленному прекращению огня в Секторе Газа, - СМИ

Лидеры Европейского Союза уладили внутренние разногласия и призвали к "немедленной гуманитарной паузе, которая приведет к постоянному прекращению огня" в Газе, за несколько часов до того, как США вынесут ожидаемую резолюцию на голосование в ООН с призывом к перемирию и соглашению по освобождению заложников .
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
Декларация ЕС, принятая на саммите в Брюсселе в четверг, стала первой с октября по Ближнему Востоку. Проект резолюции США, который будет вынесен на голосование в Совбезе ООН в пятницу, отражает срочную позицию Вашингтона. Это первый случай, когда администрация Байдена выдвинула формулировку призыва к "немедленному прекращению огня".
Ожидается, что руководители ЦРУ и разведки Моссада прибудут в Катар в пятницу, чтобы достичь перемирия для заложников между Израилем и ХАМАС. Выступая в Египте, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что еще остается много работы, и он "верит, что это возможно".
Декларация ЕС призывает ХАМАС к "безоговорочному освобождению всех заложников", однако не увязывает свои требования с прекращением военных операций Израиля. В Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что все 27 стран ЕС согласились на "решительное и единственное заявление по Ближнему Востоку", о призыве к "полному и безопасному гуманитарному доступу к Газе".
Блинкен охарактеризовал проект резолюции США как призыв к "немедленному прекращению огня, связанному с освобождением заложников".
"После многочисленных консультаций с Советом Безопасности мы внесем эту резолюцию на голосование в пятницу утром", — заявил представитель миссии США в ООН Нейт Эванс, отметив, что она обсуждалась членами Совета в течение нескольких недель.
Группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа.
Впоследствии, 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "полная победа Израиля в Газе уже близка" .
Также он сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах на юге Сектора Газы.
Во вторник, 12 марта, представитель ХАМАС заявил, что группа принимает измененную версию предложения США по прекращению огня в Газе . Представители движения намеревались отправиться в ближайшие дни в Каир для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.
Однако, 13 марта Силы обороны Израиля нанесли удар по центру распределения продовольствия в восточной части Рафаха . В результате погиб один человек, а 22 получили ранения. В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира ХАМАСа.
Также, по данным ООН, в секторе Газа начал катастрофически расти уровень голода . Начиная с марта по середину июля, в условиях эскалации конфликта, ожидается, что половина населения региона (1,11 миллиона человек) окажется в критических условиях продовольственной опасности, говорилось в отчете IPC.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .