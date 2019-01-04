В администрации Трампа уже есть кандидатура на пост главы Пентагона

Фото: Джим Уэбб (GettyImages/Scott Olson)

Ранее Джим Уэбб был сенатором от штата Вирждиния, а при Рейгане был первым помощником министра обороны

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кандидатуру экс-сенатора от штата Вирджиния Джима Уэбба на пост министра обороны страны. Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, представители и.о. главы администрации Белого дома Мика Малвейни и вице-президента Майка Пенса обратились к Уэббу с предложением возглавить Пентагон. При этом в Белом доме заявили, что представители Пенса не общались с бывшим сенатором.

Анализируя кандидатуру Уэбба, NYT отмечает схожесть его взглядов с позицией Трампа. Например, Уэбб поддерживает решение президента вывести американские войска из Сирии. Он так же стремится более агрессивно противостоять Китаю. Ранее он неоднократно критически отзывался о попытках предыдущего американского президента Барака Обамы заключить ядерную сделку с Ираном в 2015 году.

Кроме того, Уэбб имеет также военный опыт - окончил Военно-морскую академию США и до 1972 года служил во Вьетнаме в морской пехоте. Кроме того, по время президентства Рональда Рейгана занимал пост первого помощника министра обороны, а в 1987 году занял пост министра Военно-морских сил США.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса.

Ранее Трамп заявил, что с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США. Американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет "великолепен" на этой должности.