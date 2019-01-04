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В адміністрації Трампа вже є кандидатура на пост глави Пентагону

Новини » Політика    04.01.2019 - 03:13
В адміністрації Трампа вже є кандидатура на пост глави Пентагону
Фото: Джим Уебб (GettyImages/Scott Olson)

Раніше Джим Уебб був сенатором від штату Вирждиния, а при Рейгані був першим помічником міністра оборони

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає кандидатуру екс-сенатора від штату Вірджинія Джима Уебба на пост міністра оборони країни. Як повідомляє РБК-Україна, про це пише газета The New York Times (NYT) з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, представники в.о. голови адміністрації Білого дому Міка Малвейні і віце-президента Майка Пенса звернулися до Уебба з пропозицією очолити Пентагон. При цьому в Білому домі заявили, що представники Пенса не спілкувалися з колишнім сенатором.

Аналізуючи кандидатуру Уебба, NYT відзначає схожість його поглядів з позицією Трампа. Наприклад, Уебб підтримує рішення президента вивести американські війська з Сирії. Він так само прагне більш агресивно протистояти Китаю. Раніше він неодноразово критично відгукувався про спроби попереднього американського президента Барака Обами укласти ядерну угоду з Іраном в 2015 році.

Крім того, Уебб має також військовий досвід - закінчив Військово-морську академію США і до 1972 року служив у В'єтнамі в морській піхоті. Крім того, за час президентства Рональда Рейгана обіймав посаду першого помічника міністра оборони, а в 1987 році зайняв пост міністра Військово-морських сил США.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив з посади міністра оборони Джеймса Мэттиса.

Раніше Трамп заявив, що з 1 січня 2019 року Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язки міністра оборони США. Американський лідер назвав Шанахана дуже талановитим і висловив впевненість, що він буде "чудовим" на цій посаді.

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