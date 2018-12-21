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Министр обороны США пойдет на пенсию в феврале 2019 года

Новости » Политика    21.12.2018 - 02:01
Министр обороны США пойдет на пенсию в феврале 2019 года
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com-Jim Mattis)

Генерал Джеймс Мэттис уходит на пенсию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис выйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.

Также Дональд Трамп отметил, что скоро назовет имя нового министра обороны.

"Генерал Джеймс Мэттис будет уходить в отставку с отличием, в конце февраля, после того, как служил в моей администрации в качестве министра обороны в течение последних двух лет. Во время пребывания Джеймса, огромный прогресс был достигнут", - написал он.

Напомним, ранее Трамп заявлял о возможности отставки министра обороны Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис может оказаться следующим, кто уйдет из администрации Белого дома.

Кроме того, в сентябре 2018 года New York Times писала, что президент США не доволен министром обороны и "устал от невыгодных сравнений с ним, как с более зрелым мужчиной". Отставка Мэттиса обсуждалась на фоне слухов о том, что Трамп собирается обновить свою администрацию перед выборами в ноябре.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампДжеймс Мэттис
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