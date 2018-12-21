Министр обороны США пойдет на пенсию в феврале 2019 года

Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com-Jim Mattis)

Генерал Джеймс Мэттис уходит на пенсию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис выйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.

Также Дональд Трамп отметил, что скоро назовет имя нового министра обороны.

"Генерал Джеймс Мэттис будет уходить в отставку с отличием, в конце февраля, после того, как служил в моей администрации в качестве министра обороны в течение последних двух лет. Во время пребывания Джеймса, огромный прогресс был достигнут", - написал он.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During jim's tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

Напомним, ранее Трамп заявлял о возможности отставки министра обороны Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис может оказаться следующим, кто уйдет из администрации Белого дома.

Кроме того, в сентябре 2018 года New York Times писала, что президент США не доволен министром обороны и "устал от невыгодных сравнений с ним, как с более зрелым мужчиной". Отставка Мэттиса обсуждалась на фоне слухов о том, что Трамп собирается обновить свою администрацию перед выборами в ноябре.