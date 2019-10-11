Администратора "Токио Стар" отпустили под домашний арест

Администратора сгоревшего отеля "Токио Стар" Ирину Паровик отпустили под домашний арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы 11 октября, изменив меру пресечения для администратора "Токио Стар", которая находилась под стражей. Паровик отпустили под ночной домашний арест с 22:00 до 6:00. Также ей запретили общаться с другими фигурантами дела.

Кроме этого, было принято решение о продлении досудебного расследования по делу о пожаре в "Токио стар" до 17 января 2020 года.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что прокуратура сообщила о подозрении еще одному администратору отеля "Токио Стар". Администратор Оксана Ежак находилась в день трагедии на смене.

Ранее подозрения сообщены были владельцу отеля Вадиму Черному, администратору гостиницы Ирине Паровик, а также главному инженеру "Токио Стар", которых подозревают в нарушении пожарной безопасности повлекшее гибель людей.

Пожар в отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали.