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Администратора отеля "Токио Стар" оставили под стражей

Новости » Общество    26.09.2019 - 22:36
Администратора отеля "Токио Стар" оставили под стражей
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе (dumskaya.net)

Администратора оставили в СИЗО до 18 октября

Апелляционный суд Одессы оставил администратора сгоревшего отеля "Токио Стар" Ирину Паровик в СИЗО до 18 октября, отказавшись смягчать меру пресечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Сообщается, что суд отклонил предложение депутата одесского горсовета Ольги Квасницкой и первого заместителя главы управления Фонда соцстрахования в Одесской области Александра Сомова, которые обязались взять подозреваемую на поруки. Смягчить меру пресечения просили в связи с тем, что у администратора двое несовершеннолетних детей.

Напомним, Ирину Паровик подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек (ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). 13 сентября Киевский районный суд города Одессы взял ее под стражу без возможности внесения залога.

Пожар в отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали. Подозрения также были сообщены владельцу отеля Вадиму Черному, а также главному инженеру "Токио Стар", которых подозревают в нарушении пожарной безопасности повлекшее гибель людей.

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