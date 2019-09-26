Адміністратора готелю "Токіо Стар" залишили під вартою

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (dumskaya.net)

Адміністратора залишили в СІЗО до 18 жовтня

Апеляційний суд Одеси залишив адміністратора згорілого готелю "Токіо Стар" Ірину Паровик у СІЗО до 18 жовтня, відмовившись пом'якшувати запобіжний захід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що суд відхилив пропозицію депутата одеської міськради Ольги Квасницкой та першого заступника голови управління Фонду соцстрахування в Одеській області Олександра Сомова, які зобов'язалися взяти підозрювану на поруки. Пом'якшити запобіжний захід просили у зв'язку з тим, що у адміністратора двоє неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, Ірину Паровик підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дев'яти осіб (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України). 13 вересня Київський районний суд міста Одеси взяв її під варту без можливості внесення застави.

Пожежа в готелі "Токіо Стар" стався у ніч на 17 серпня. В результаті загорання, яке сталося на другому поверсі будівлі, загинули 9 людей, ще 19 постраждали. Підозри також були повідомлені власнику готелю Вадима Чорного, а також головний інженер "Токіо Стар", яких підозрюють у порушенні пожежної безпеки спричинило загибель людей.