ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На адмінмежі з Кримом почали будувати нові КПВВ

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 13:54
На адмінмежі з Кримом почали будувати нові КПВВ
Фото: будівництво нових КПВВ (facebook.com / Husyev)

Завершити будівництво планують до 15 листопада

На адміністративній межі з окупованим Кримом розпочалося будівництво двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар" та "Каланчак". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва в Facebook.

Як повідомив Гусєв, у п'ятницю, 20 вересня, у Херсонській області розпочалося будівництво нових КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". Він додав, що завершення будівництва нових пропускних пунктів планується до 15 листопада.

"Вже сьогодні почались роботи на об’єктах для вчасного та якісного виконання завдання президента Володимира Зеленського, який доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" до 15 листопада", - написав глава Херсонської ОДА.

На адмінмежі з Кримом почали будувати нові КПВВ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента планують відкрити відновлений міст через річку Сіверський Донець в районі Станиці Луганської до 27 листопада. Згідно з графіком, до 11 жовтня через річку буде встановлено тимчасову переправу.

Також РБК-Україна писало, що на мосту в Станиці Луганській встановили веб-камеру для трансляції ремонтно-відновлювальних робіт, які там проводяться. Зображення з веб-камери транслюється на каналі Луганської обласної державної адміністрації.

Прокуратура відкрила справу через участь "кримських ЗМІ" в засіданні ОБСЄ ФСБ проводить чергові обшуки у кримських татар
Новини України КримстроительствоХерсонская областьКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся