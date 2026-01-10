ua en ru
Адаптовані до умов війни. Україна готує нові санкційні рішення проти РФ

Україна, Субота 10 січня 2026 16:27
Адаптовані до умов війни. Україна готує нові санкційні рішення проти РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Козачук

Президент України заслухав доповідь керівника Офісу президента Кирила Буданова щодо санкцій і дипломатичних контактів. За підсумками зустрічі Володимир Зеленський заявив про підготовку до посилення тиску на Росію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив про проведення наради з Кирилом Будановим, у межах якої обговорювалися пріоритети роботи Офісу президента та санкційна політика щодо Росії.

"Усі напрями тиску на Росію та пов’язаних із нею осіб мають зберігатися і постійно адаптуватися до реалій воєнного часу", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна готується до подальшого посилення санкційного інструментарію, щоб обмежити фінансові й політичні можливості Кремля вести війну проти України.

Окремо Буданов доповів президенту про частину зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин, де узгоджуються позиції України з міжнародними партнерами.

"Ми будемо посилювати санкційні механізми і використовувати їх максимально ефективно", - підкреслив глава держави.

Також під час наради були визначені ключові завдання внутрішньої політики, які мають бути реалізовані в першочерговому порядку для посилення стійкості країни в умовах війни.

Фото: Володимир Зеленський повідомив про проведення наради з Кирилом Будановим (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нове призначення Буданова

Нагадаємо, 2 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, раніше він очолював Головне управління розвідки.

Вже 5 січня Зеленський підписав указ, яким включив керівника Офісу Буданова до складу РНБО.

Раніше ми розповідали, чому президент вирішив призначити Буданова главою Офісу президента. Детальніше про це можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

