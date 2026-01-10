Адаптированы к условиям войны. Украина готовит новые санкционные решения против РФ

Президент Украины заслушал доклад руководителя Офиса президента Кирилла Буданова относительно санкций и дипломатических контактов. По итогам встречи Владимир Зеленский заявил о подготовке к усилению давления на Россию.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания с Кириллом Будановым, в рамках которого обсуждались приоритеты работы Офиса президента и санкционная политика в отношении России.

"Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и постоянно адаптироваться к реалиям военного времени", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина готовится к дальнейшему усилению санкционного инструментария, чтобы ограничить финансовые и политические возможности Кремля вести войну против Украины.

Отдельно Буданов доложил президенту о части встреч в рамках дипломатического трека переговоров, где согласовываются позиции Украины с международными партнерами.

"Мы будем усиливать санкционные механизмы и использовать их максимально эффективно", - подчеркнул глава государства.

Также во время совещания были определены ключевые задачи внутренней политики, которые должны быть реализованы в первоочередном порядке для усиления устойчивости страны в условиях войны.