Адаптація до нових умов: НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку

"Підвищений попит на валюту очікувано спостерігався у перші два дні дії нового режиму, проте валютні та вербальні інтервенції НБУ мінімізували курсові коливання, й попит стабілізувався", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, ринок адаптується до нових умов: курс помірно коливається в обидва боки, обсяги та сальдо клієнтських операцій поволі повертаються на рівень попередніх місяців, тоді як інтервенції НБУ скорочуються.

"За кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Збереження стійкості валютного ринку позитивно впливатиме на курсові й інфляційні очікування", - зазначили в НБУ.

Ризики для валютного ринку

За даними НБУ, ризики для курсової стійкості, а, відповідно, й для цінової динаміки в умовах війни зберігаються. Припинення роботи "зернового коридору" та суттєві пошкодження портової інфраструктури вже призвели до скорочення валютних надходжень у країну. Подальші диверсії Росії проти логістичних маршрутів можуть завдати експорту ще більшої шкоди.

"Загострилася й проблема із затримками повернення валютної виручки окремими експортерами. Крім того, упродовж останніх місяців послабилася ритмічність надходження міжнародної допомоги. Те, що ці ризики наразі не реалізувалися в повному обсязі, не свідчить, що під час ухвалення монетарних рішень їх треба залишати поза увагою", - йдеться в повідомленні.

Керована гнучкість курсу

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нова політика не означає, що гривня постійно падатиме, а термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації".

За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.

За місяць офіційний курс долара впав з 36,57 до 36,17 грн/долар.