Адаптация к новым условиям: НБУ оценил ситуацию на валютном рынке

"Повышенный спрос на валюту ожидаемо наблюдался в первые два дня действия нового режима, однако валютные и вербальные интервенции НБУ минимизировали курсовые колебания, и спрос стабилизировался", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, рынок адаптируется к новым условиям: курс умеренно колеблется в обе стороны, объемы и сальдо клиентских операций постепенно возвращаются на уровень предыдущих месяцев, тогда как интервенции НБУ сокращаются.

"За несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках. Сохранение устойчивости валютного рынка будет положительно влиять на курсовые и инфляционные ожидания", - отметили в НБУ.

Риски для валютного рынка

По данным НБУ, риски для курсовой устойчивости, а соответственно и для ценовой динамики в условиях войны сохраняются. Прекращение работы "зернового коридора" и значительные повреждения портовой инфраструктуры уже привели к сокращению валютных поступлений в страну. Дальнейшие диверсии России против логистических маршрутов могут нанести экспорт еще больший ущерб.

"Обострилась и проблема с задержками возврата валютной выручки отдельными экспортерами. Кроме того, в последние месяцы ослабла ритмичность поступления международной помощи. То, что эти риски пока не реализовались в полном объеме, не свидетельствует, что при принятии монетарных решений их нужно оставлять без внимания. ", – говорится в сообщении.

Управляемая гибкость курса

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, новая политика не означает, что гривна будет постоянно падать, а термин "управляемая гибкость курса" не равняется "перманентной девальвации".

По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

За месяц официальный курс доллара упал с 36,57 до 36,17 грн/доллар.