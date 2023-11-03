Різке падіння: НБУ знову знизив офіційний курс долара

Національний банк України знову знизив офіційний курс долара. Курс встановлений з урахуванням торгів на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 6 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,1705 грн за 1 долар (-0,0954 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,7278 гривень за 1 євро (+0,0575 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 36,14-36,16 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс знизився на 5 копійок до 37,75 гривні за долар.

Курс у проекті держбюджету на 2024 рік

Кабінет міністрів у проект державного бюджету на 2024 рік до другого читання покращив прогноз курсу до 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно із 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі.

Наприкінці 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз – 44,2).