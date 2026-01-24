В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів між Україною, США та РФ, - Sky News

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, вчора, 23 січня, в Абу-Дабі розпочалися переговори делегацій України, Росії та США. Українську переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.

Перед переговорами прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

Крім того, перед переговорами Зеленський провів консультації з українською делегацією.

Після зустрічі Умєров розкрив деталі першого дня переговорів в Абу-Дабі.

