Абсурдно вважати, що Росії щось загрожує: Салліван про чергові виправдання Путіна
Усі скиглення російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито загрози Росії з боку Заходу є маячнею. Голова Кремля особисто прийняв рішення про повномасштабне вторгнення на територію України.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише РБК-Україна з посиланням на DW.
"Ніхто не нападає на Росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або кого-небудь ще", - заявив Салліван.
Водночас радник президента США з національної безпеки додав, що якщо Росія забере свої війська й повернеться додому - війна закінчиться.
"Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати і коаліція перестають допомагати їй воювати - тоді Україна зникає з карти", - додав він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія прийняла рішення призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про розчарування Альянсу відповідним рішенням російського диктатора.
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