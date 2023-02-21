Абсурдно считать, что России что-то угрожает: Салливан об очередных оправданиях Путина

Все нытье российского диктатора Владимира Путина относительно якобы угрозы России со стороны Запада являются абсурдом. Глава Кремля лично принял решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Никто не нападает на Россию. Есть какой-то абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-нибудь еще", - заявил Салливан.

В то же время, советник президента США по национальной безопасности добавил, что если Россия заберет свои войска и вернется домой - война закончится.

"Но если Украина перестает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать - тогда Украина исчезает с карты", - добавил он.