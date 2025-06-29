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"Абсурд и разрушение": Маск разнес налоговый план Трампа в Сенате

США, Воскресенье 29 июня 2025 07:07
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"Абсурд и разрушение": Маск разнес налоговый план Трампа в Сенате Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал налоговый план президента США Дональда Трампа. Он отметил, что принятие этого пакета нанесет большой вред экономике США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian.

Илон Маск категорически выступил против нового проекта масштабного закона Дональда Трампа о налогах и расходах, который сейчас обсуждают в Сенате.

Предложенные изменения он назвал "абсурдными", "разрушительными" и "полностью безумными".

По словам миллиардера, принятие этого документа "уничтожит миллионы рабочих мест в США и нанесет огромный стратегический ущерб стране", а также будет способствовать развитию "отраслей прошлого", при этом вредя перспективным инновационным направлениям.

Более того, во время дебатов в Сенате Маск заявил, что законопроект станет "политическим самоубийством для Республиканской партии".

Напряжение между Маском и Трампом

Это уже не первая критика от Маска: ранее он называл версию законопроекта, которую приняла Палата представителей, "отвратительным позором". Такая позиция вызвала открытый конфликт между бизнесменом и экс-президентом.

Несмотря на недавние попытки Маска смягчить отношения с Трампом, его новые публичные упреки снова усложнили задачу республиканцев, которые пытаются провести закон до 4 июля - даты, которую установил Трамп.

Напомним, напряжение между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом перешло в открытую фазу 5 июня.

Конфликт возник через несколько дней после того, как бизнесмен перестал быть близким советником Трампа, что стало сигналом о разрыве одного из самых влиятельных политических альянсов современной Америки.

Подробнее о причинах и последствиях конфликта, - читайте в нашем авторском материале.

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