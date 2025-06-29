"Абсурд и разрушение": Маск разнес налоговый план Трампа в Сенате

Американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал налоговый план президента США Дональда Трампа. Он отметил, что принятие этого пакета нанесет большой вред экономике США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian .

Илон Маск категорически выступил против нового проекта масштабного закона Дональда Трампа о налогах и расходах, который сейчас обсуждают в Сенате.

Предложенные изменения он назвал "абсурдными", "разрушительными" и "полностью безумными".

По словам миллиардера, принятие этого документа "уничтожит миллионы рабочих мест в США и нанесет огромный стратегический ущерб стране", а также будет способствовать развитию "отраслей прошлого", при этом вредя перспективным инновационным направлениям.

Последний законопроект Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесет огромный стратегический вред нашей стране!



Абсолютно безумный и разрушительный. Он дает подачки отраслям прошлого и наносит серьезный ущерб отраслям будущего. https://t.co/TZ9w1g7zHF - Elon Musk (@elonmusk) 28 июня 2025 года

Более того, во время дебатов в Сенате Маск заявил, что законопроект станет "политическим самоубийством для Республиканской партии".

Напряжение между Маском и Трампом

Это уже не первая критика от Маска: ранее он называл версию законопроекта, которую приняла Палата представителей, "отвратительным позором". Такая позиция вызвала открытый конфликт между бизнесменом и экс-президентом.

Несмотря на недавние попытки Маска смягчить отношения с Трампом, его новые публичные упреки снова усложнили задачу республиканцев, которые пытаются провести закон до 4 июля - даты, которую установил Трамп.