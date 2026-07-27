"Абсолютно законна ціль": посол розкрив, що було на атакованому судні Ірану на Каспії

За словами дипломата, на іранському судні були компоненти для безпілотників і ракет, які Тегеран планував передати Росії.

Він також наголосив, що такі кораблі є абсолютно легітимними військовими цілями, оскільки Україна захищає свою безпеку.

"Ми боремося з одним ворогом, з різними сторонами однієї "осі зла", - пояснив Корнійчук.

Ще 26 липня президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони досягли "дуже хороших результатів" у далекобійних ударах у Каспійському морі.

Як заявив тоді глава держави, серед атакованих цілей були судна, які використовувалися для перевезення військових вантажів у співпраці з Іраном.

Служба безпеки України (СБУ) також підтвердила, що українські воїни завдали удару по судну, яке перевозило військовий вантаж між Іраном і Росією. Воно працювало в обхід міжнародних санкцій і транспортувало військові вантажі між двома країнами.

На тлі останніх подій Іран продовжує запевняти, що це було цивільне торговельне судно.

"Судно, яке ми атакували, містило компоненти для безпілотників і ракет, які прямували до Росії, - а не цивільні товари, як стверджував Іран", - наголосив Корнійчук.

За його словами, це не перший випадок, коли Україна атакує такі військові цілі.

"І, звичайно, можна очікувати, що ми вдаримо по них знову - з нашої точки зору, це абсолютно легітимна військова ціль", - зауважив посол.