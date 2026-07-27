RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Абсолютно законная цель": посол раскрыл, что было на атакованном судне Ирана на Каспии

13:54 27.07.2026 Пн
2 мин
Известны новые детали украинской операции
aimg Юлия Капитонова
Фото: Под удар попали комплектующие для российского оружия (Getty Images)

Украина нанесла удар по иранскому судну в Каспийском море, которое перевозило военный груз в Россию. Вполне возможно, это не последняя подобная операция.

С таким заявлением выступил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N12.

По словам дипломата, на иранском судне были компоненты для беспилотников и ракет, которые Тегеран планировал передать России.

Он также подчеркнул, что такие корабли являются абсолютно легитимными военными целями, поскольку Украина защищает свою безопасность.

"Мы боремся с одним врагом, с разными сторонами одной "оси зла", - объяснил Корнийчук.

Еще 26 июля президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны добились "очень хороших результатов" в дальнобойных ударах в Каспийском море.

Как заявил тогда глава государства, среди атакованных целей были суда, которые использовались для перевозки военных грузов в сотрудничестве с Ираном.

Служба безопасности Украины (СБУ) также подтвердила, что украинские воины нанесли удар по судну, перевозившему военный груз между Ираном и Россией. Оно работало в обход международных санкций и транспортировало военные грузы между двумя странами.

На фоне последних событий Иран продолжает уверять, что это гражданское торговое судно.

"Судно, которое мы атаковали, содержало компоненты для беспилотников и ракет, которые направлялись в Россию, - а не гражданские товары, как утверждал Иран", - подчеркнул Корнийчук.

По его словам, это не первый случай, когда Украина атакует такие военные цели.

"И, конечно, можно ожидать, что мы ударим по ним снова - с нашей точки зрения, это абсолютно легитимная военная цель", - добавил посол.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран набросился на Украину с громкими обвинениями. Тегеран утверждал, что его гражданское судно атаковали, и что якобы это привело к гибели одного человека.

Кстати, недавно Зеленский раскрыл подробности сотрудничества России и Ирана перед ударами по базам США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИранВойна России против УкраиныРоссийская ФедерацияКаспийское море