"Абсолютно законная цель": посол раскрыл, что было на атакованном судне Ирана на Каспии

Украина нанесла удар по иранскому судну в Каспийском море, которое перевозило военный груз в Россию. Вполне возможно, это не последняя подобная операция.
С таким заявлением выступил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N12.
По словам дипломата, на иранском судне были компоненты для беспилотников и ракет, которые Тегеран планировал передать России.
Он также подчеркнул, что такие корабли являются абсолютно легитимными военными целями, поскольку Украина защищает свою безопасность.
"Мы боремся с одним врагом, с разными сторонами одной "оси зла", - объяснил Корнийчук.
Еще 26 июля президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны добились "очень хороших результатов" в дальнобойных ударах в Каспийском море.
Как заявил тогда глава государства, среди атакованных целей были суда, которые использовались для перевозки военных грузов в сотрудничестве с Ираном.
Служба безопасности Украины (СБУ) также подтвердила, что украинские воины нанесли удар по судну, перевозившему военный груз между Ираном и Россией. Оно работало в обход международных санкций и транспортировало военные грузы между двумя странами.
На фоне последних событий Иран продолжает уверять, что это гражданское торговое судно.
"Судно, которое мы атаковали, содержало компоненты для беспилотников и ракет, которые направлялись в Россию, - а не гражданские товары, как утверждал Иран", - подчеркнул Корнийчук.
По его словам, это не первый случай, когда Украина атакует такие военные цели.
"И, конечно, можно ожидать, что мы ударим по ним снова - с нашей точки зрения, это абсолютно легитимная военная цель", - добавил посол.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран набросился на Украину с громкими обвинениями. Тегеран утверждал, что его гражданское судно атаковали, и что якобы это привело к гибели одного человека.
Кстати, недавно Зеленский раскрыл подробности сотрудничества России и Ирана перед ударами по базам США.