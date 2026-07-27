"Абсолютно законная цель": посол раскрыл, что было на атакованном судне Ирана на Каспии

По словам дипломата, на иранском судне были компоненты для беспилотников и ракет, которые Тегеран планировал передать России.

Он также подчеркнул, что такие корабли являются абсолютно легитимными военными целями, поскольку Украина защищает свою безопасность.

"Мы боремся с одним врагом, с разными сторонами одной "оси зла", - объяснил Корнийчук.

Еще 26 июля президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны добились "очень хороших результатов" в дальнобойных ударах в Каспийском море.

Как заявил тогда глава государства, среди атакованных целей были суда, которые использовались для перевозки военных грузов в сотрудничестве с Ираном.

Служба безопасности Украины (СБУ) также подтвердила, что украинские воины нанесли удар по судну, перевозившему военный груз между Ираном и Россией. Оно работало в обход международных санкций и транспортировало военные грузы между двумя странами.

На фоне последних событий Иран продолжает уверять, что это гражданское торговое судно.

"Судно, которое мы атаковали, содержало компоненты для беспилотников и ракет, которые направлялись в Россию, - а не гражданские товары, как утверждал Иран", - подчеркнул Корнийчук.

По его словам, это не первый случай, когда Украина атакует такие военные цели.

"И, конечно, можно ожидать, что мы ударим по ним снова - с нашей точки зрения, это абсолютно легитимная военная цель", - добавил посол.