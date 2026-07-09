Абсолютний рекорд і тисячі жертв: Європа пережила найспекотніший червень в історії

Згідно з даними щомісячного бюлетеня Служби ЄС з питань зміни клімату (C3S), середня температура в Західній Європі минулого місяця становила 20,74°C. Це на понад 3°C перевищує середній червневий показник, який фіксували у період з 1991 по 2020 роки.

Крім того, червень 2026 року став другим найтеплішим у світі за всю історію, а температура поверхні моря досягла абсолютного максимуму з початку спостережень.

Аномальне тепло охопило величезну територію від Іспанії та Великої Британії на схід до Італії, Німеччини та частини Австрії. Загалом за останні три місяці Західна Європа пережила вже три сильні хвилі спеки.

Фото: червень став найтеплішим у Західній Європі (reuters.com)

Наслідки для людей та природи

Екстремальні погодні умови призвели до перебоїв з електропостачанням, закриття шкіл та серйозних наслідків для здоров'я людей. У Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах через спеку зафіксували понад 4 700 випадків надмірної смертності.

Вчені припускають, що загальна кількість жертв в інших країнах може бути значно вищою.

Також висока температура спричинила масштабні лісові пожежі на Піренейському півострові та у Франції, суттєво посиливши посуху.

Керівниця стратегічного напряму в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджес наголосила, що цей червень підкреслив глибину кліматичних змін, які несуть дедалі більші ризики для людей, екосистем та інфраструктури.

Причини глобального потепління

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, головною причиною аномалій є викиди парникових газів через спалювання вугілля, нафти та газу.

Вони вже підвищили середню температуру на планеті приблизно на 1,4°C порівняно з доіндустріальним періодом у XIX столітті. Через цей вищий базовий рівень температура під час спекотних хвиль тепер досягає значно вищих пікових значень.

"Зв’язок між хвилями спеки та глобальним потеплінням є максимально очевидним: на спекотнішій планеті буде більше хвиль спеки, і вони стануть інтенсивнішими", - зазначив кліматолог з Імперського коледжу Лондона Йоері Рогель.