Абсолютный рекорд и тысячи жертв: Европа пережила самый жаркий июнь в истории

Июнь стал самым теплым в Западной Европе за всю историю наблюдений, а экстремальная жара побила температурные рекорды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно данным ежемесячного бюллетеня Службы ЕС по изменению климата (C3S), средняя температура в Западной Европе в прошлом месяце составляла 20,74°C. Это более чем на 3°C превышает средний июньский показатель, который фиксировали в период с 1991 по 2020 годы.
Кроме того, июнь 2026 стал вторым самым теплым в мире за всю историю, а температура поверхности моря достигла абсолютного максимума с начала наблюдений.
Аномальное тепло охватило огромную территорию от Испании и Великобритании к востоку до Италии, Германии и части Австрии. За последние три месяца Западная Европа пережила уже три сильных волны жары.
Экстремальные погодные условия привели к перебоям с электроснабжением, закрытию школ и серьезным последствиям для здоровья людей. Во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах из-за жары зафиксировали более 4 700 случаев чрезмерной смертности.
Ученые предполагают, что общее количество жертв в других странах может быть значительно выше.
Также высокая температура вызвала масштабные лесные пожары на Пиренейском полуострове и во Франции, существенно усугубив засуху.
Руководитель стратегического направления в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджес подчеркнула, что июнь подчеркнул глубину климатических изменений, которые несут все большие риски для людей, экосистем и инфраструктуры.
По данным Всемирной метеорологической организации, главной причиной аномалий являются выбросы парниковых газов из-за сжигания угля, нефти и газа.
Они уже повысили среднюю температуру на планете примерно на 1,4°C по сравнению с доиндустриальным периодом в XIX веке. Из-за этого высший базовый уровень температура во время жарких волн теперь достигает значительно более высоких пиковых значений.
"Связь между волнами жары и глобальным потеплением максимально очевидна: на более жаркой планете будет больше волн жары, и они станут интенсивнее", - отметил климатолог из Имперского колледжа Лондона Йоэри Рогель.
Напомним, министр энергетики США Крис Райт иронически прокомментировал реакцию европейских стран на аномальную жару, заявив, что холод, по его мнению, вызывает больше смертей, чем высокая температура.
Кроме того, американские туристы и пользователи социальных сетей неоднократно шутили над французами из-за того, что во многих домах страны до сих пор нет кондиционеров.
В ответ заместитель мэра Парижа Одри Пульвар подчеркнула, что США остаются одним из самых больших в мире источников выбросов парниковых газов и, по ее словам, в значительной степени ответственны за последствия глобального потепления.