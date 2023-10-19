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"Абсолютна брехня": Маск спростував інформацію про блокування Twitter у ЄС

Четвер 19 жовтня 2023 15:51
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"Абсолютна брехня": Маск спростував інформацію про блокування Twitter у ЄС Фото: власник Twitter Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Власник Twitter Ілон Маск спростував інформацію видання The Bussiness Insider про нібито відхід соціальної мережі з Європи. Зокрема, через новий цифровий закон DSA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маска у Twitter.

Це "абсолютна брехня", - написав Маск.

Мільярдер відреагував на повідомлення The Business Insider, згідно з яким Маск нібито розглядав можливість блокування сервісу для користувачів у ЄС через вимоги Євросоюзу. Поштовхом цьому нібито стало невдоволення технологічного мільярдера цифровим законом DSA.

Закон DSA (Digital Services Act) зобов'язує найбільші інтернет-платформи, крім іншого, послідовно й оперативно протидіяти розпалюванню ненависті. Нещодавно компанія Twitter отримала список запитань від Європейської комісії, яка хоче отримати більш детальну інформацію про те, як сервіс виконує свої зобов'язання.

Нововведення Twitter

У Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Крім цього найближчим часом у Twitter з'явиться можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки.

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