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"Абсолютная ложь": Маск опроверг информацию об блокировке Twitter в ЕС

Четверг 19 октября 2023 15:51
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"Абсолютная ложь": Маск опроверг информацию об блокировке Twitter в ЕС Фото: владелец Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Владелец Twitter Илон Маск опроверг информацию издания The Bussiness Insider о якобы уходе социальной сети из Европы. В частности, из-за нового цифрового закона DSA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маска в Twitter.

Это "абсолютная ложь", - написал Маск.

Миллиардер отреагировал на сообщение The Business Insider, согласно которому Маск якобы рассматривал возможность блокировки сервиса для пользователей в ЕС из-за требований Евросоюза. Толчком этому якобы послужило недовольство технологического миллиардера цифровым законом DSA.

Закон DSA (Digital Services Act) обязывает крупнейшие интернет-платформы, помимо прочего, последовательно и оперативно противодействовать разжиганию ненависти. Недавно компания Twitter получила список вопросов от Европейской комиссии, которая хочет получить более подробную информацию о том, как сервис выполняет свои обязательства.

Нововведения Twitter

В Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter позволят скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Помимо этого в ближайшее время в Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.

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