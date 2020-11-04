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Абромавичуса назначили представителем государства в набсовете Ощадбанка

Киев, Среда 04 ноября 2020 14:36
Абромавичуса назначили представителем государства в набсовете Ощадбанка
Фото: Айварас Абромавичус (facebook.com/aivaras_abromavicius)
Автор: РБК-Украина

Бывшего генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса назначили представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка. Также был уволен один из членов набсовета.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров.

Так, правительство уволило уполномоченного члена наблюдательного совета Ощадбанка Юрия Храмова.

Напомним, в начале ноября был назначен новый глава правления Ощадбанка. Им стал Сергей Наумов.

Кроме того, в начале октября президент Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома". Вместо него временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Игорь Фоменко.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Абромавичус вскоре покинет "Укроборонпром". Причиной является доходность и стратегия развития концерна. Была информация, что его может заменить Сергей Тихонов.

Напомним, в парламенте оценили работу Абромавичуса в "Укроборонпроме". Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич положительно оценил работу Абромавичуса.

Отметим, Абромавичус был назначен генеральным директором "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года. До этого он занимал пост министра экономики в правительстве Яценюка, покинув должность в апреле 2016 года.

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Новости Украины Политика Кабинет Министров УкраиныОщадбанкАйварас Абромавичус

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