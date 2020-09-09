Абромавичус вскоре покинет "Укроборонпром"

Фото: Айварас Абромавичус (УНИАН)

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус вскоре покинет свою должность. Его может заменить Сергей Тихонов.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, основная причина ротации - доходность и стратегия развития "Укроборонпрома".

Отметим, Сергей Тихонов был депутатом третьего созыва Верховной рады. Согласно реестру электронных деклараций, он работает в директорате по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента

Напомним, в конце августа прошлого года Айварас Абромавичус был назначен генеральным директором "Укроборонпрома". Это его второй заход на высокие должности в Украине после того, как он в апреле 2016 года покинул пост министра экономики вместе с правительством Арсения Яценюка.

Кроме того, в сентябре 2015 года стало известно, что Литва не будет лишать Абромавичуса литовского гражданства в связи с получением украинского.

Добавим, что Владимир Зеленский не знал о наличии двойного гражданства у Айвараса Абромавичуса до назначения его главой "Укроборонпрома".